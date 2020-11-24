ВАКС закрыл дело экс-министра Насалика о "забытом" в декларации миллионе долларов

Дело о декларировании недостоверной информации эксминистр энергетики тянулась с 2014 года

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

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Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает пресс служба ВАКС.

Во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что у суда нет оснований для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора – для продолжения поддержания государственного обвинения в суде. Однако обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.

Напомним, в 2014 году тогдашний глава Минэнерго Игорь Насалик получил заем 1,249 млн долларов от физического лица, однако в нарушение требований закона "О предупреждении коррупции", чиновник не отразил эту информацию в ежегодных декларациях. Досудебное расследование по делу было завершено в августе 2019 года.

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Обвинительный акт против чиновника был передан в суд в ноябре 2019-го.

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Также напомним, 27 октября 2020 Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). После этого детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вынуждены закрыть более 60 дел по недостоверному декларированию после скандального решения КСУ.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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