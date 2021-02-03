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Верховный суд отказал в открытии производства по иску главы КС Тупицкого к президенту

3 февраля, 21:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Истец обратился не по адресу

Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

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Об этом говорится в сообщении ВС в Facebook.

Отмечается, что суд после проверки материалов искового заявления к президенту Украины о признании противоправным и отмене его указа от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины", решил отказать в открытии производства, поскольку данный иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

"Согласно ч. 2 ст.19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного суда Украины", – объяснили свое решение в ВС.

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Суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, как и решения вопроса о соответствии закона или другого правового акта об объеме полномочий президента Конституции Украины является исключительным полномочием Конституционного Суда.

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Отметим, в сообщении суда не говорится, кто выступал истцом в этом деле, но по информации "Интерфакс-Украина", истец – глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Напомним, 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей судьи в связи с уголовным производством, в котором тот фигурирует. На это в Конституционном суде заявили, что указ президента является неконституционным.

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