Военные провели учения в Херсонской области: в ход пошли "Смерчи" (видео)

В Херсонской области прошли военные учения с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч".

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

Как сообщается, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целях условного противника.

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По словам командующего объединенных сил ВС Украины Сергея Наева, военные:

осуществили выдвижения колонной в район временных стартовых позиций;

осуществили развертывание;

выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

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Как отмечается, сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.

Учения. Источник: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Ранее сообщалось, что украинские военные в 2021 году примут участие в 22 многонациональных учениях.

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