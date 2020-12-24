Военные провели учения в Херсонской области: в ход пошли "Смерчи" (видео)

В Херсонской области прошли военные учения с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч".
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.
Как сообщается, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целях условного противника.
Читайте также: Россия провела в "Л/ДНР" масштабные учения боевиков
По словам командующего объединенных сил ВС Украины Сергея Наева, военные:
- осуществили выдвижения колонной в район временных стартовых позиций;
- осуществили развертывание;
- выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.
Как отмечается, сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.
Ранее сообщалось, что украинские военные в 2021 году примут участие в 22 многонациональных учениях.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк