Вопреки словам министра: в киевском Доме профсоюзов открыли клуб покера

В Федерации спортивного покера уверяют – на деньги в заведении играть не будут

В киевском Доме профсоюзов, расположенном в самом центре столицы, как и заявляли журналисты, открыли клуб спортивного покера Full House Khreschatyk.

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Об этом сообщили на странице клуба в Instagram.

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Согласно опубликованной информации, тестовые турниры должны были начаться уже сегодня, 11 марта. Идти игры будут ежедневно вплоть до 14 марта.

Фото: Full House Kyiv

Напомним, ранее стало известно о том, что Федерация профсоюзов сдала в аренду подвальное помещение Дома профсоюзов по адресу Крещатик, 18, площадью примерно 1000 кв. м. Согласно информации из госреестра недвижимости, договор аренды рассчитан на 10 лет.

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Журналисты заподозрили, что под видом "покерного клуба" будет организовано подпольное казино, но президент Федерации спортивного покера Украины Сергей Ефименко утверждал, что в клубе играть на деньги не будут, а само помещение арендовалось только для проведения турниров.

Как известно, во время Революции Достоинства в 2014 году именно в Доме профсоюзов находился штаб Майдана. Во время пожара в нем погиб человек. На этом фоне министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал помешать открытию покерного клуба в таком месте.

Стоит отметить, что сама по себе работа игрового заведения нарушением закона не является, поскольку в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

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