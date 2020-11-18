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Возможности для женщин в условиях COVID-19 обсудят на 4-м Украинском Женском Конгрессе

18 ноября, 20:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 25-26 ноября

В Украине в онлайн-формате 25-26 ноября пройдет Четвертый Украинский Женский Конгресс, главной темой которого будет продвижение экономических возможностей для женщин в условиях негативного влияния COVID-19 и усиление их перспектив во время пандемии.

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Об этом сообщила пресс-служба общественной организации "Украинский Женский Конгресс" (УЖК).

В мероприятии примут участие первые лица страны, представители правительства и парламента Украины, корпоративного сектора и экспертной среды, которые обсудят гендерную составляющую бизнеса, а также создание возможностей для женщин-предпринимателей на национальном и региональном уровнях.

Также в ходе Конгресса запланированы:

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  • телемост между Киевом, Львовом и Мариуполем, на котором будут обсуждаться особенности региональной политики и децентрализации в перспективе гендерного равенства;
  • беседа в формате hard talk с женщиной-врачом, которая спасает жизни людей от вируса COVID-19;
  • обсуждение с участием влиятельных международных экспертов роли женщины в установлении стабильного мира и разрешении конфликтов.

Мероприятие организовано общественной организацией "Украинский Женский Конгресс" по инициативе межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины "Равные возможности", при поддержке международных партнеров.

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Организаторы рассчитывают, что Конгресс традиционно станет публичной платформой, формирующей повестку дня из политики равных прав и возможностей женщин и мужчин для правительства, парламента, местных громад, частного и общественного секторов.

За онлайн-трансляцией можно будет следить на ресурсах УЖК – сайте, а также в Facebook и на YouTube.

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