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Встреча Зеленского с Меркель и последние репетиции парада войск ко Дню Независимости – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 21 и 22 августа

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
21 августа, 07:00
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные события, которые запланированы в Украине на этих выходных
Ангела Меркель накануне Дня Независимости Украины встретится с Зеленским. Коллаж: "Сегодня"
Ангела Меркель накануне Дня Независимости Украины встретится с Зеленским. Коллаж: "Сегодня"

Накануне Дня Независимости Украины канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев, а также в столице пройдет репетиция парада войск к 30-летию независимости Украины.

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21 августа, суббота

  • 10:00 – торжественная встреча Вселенского патриарха Варфоломея с благодарственной молитвой в Михайловском Златоверхом соборе.
  • 10:00 – фестиваль народных художественных промыслов "Украинский бренд: Etnika". В программе мероприятия: демонстрация произведений народных художественных промыслов, мастер-классы с мастерами и послами (известными певцами, спортсменами и артистами), тематические инсталляции и фото-зоны.
  • 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства.
  • 14:00 – на Контрактовой площади начнется open air фестиваль электронной музыки RadioDay.

22 августа, воскресенье

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину. В программе визита – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

  • 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства.
  • 14:00 – встреча президента Украины и канцлера ФРГ с представителями СМИ.

В Киеве запланирована репетиция парада войск ко Дню Независимости. Предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

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Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, что будет на военном параде в Киеве и Одессе. В военных мероприятиях задействуют более пяти тысяч человек личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

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