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Ярославского не было в авто. У бизнесмена отреагировали на смертельное ДТП с его кортежем

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 февраля, 17:12
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В компании отметили, что 10 февраля сам Александр Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей
В компании Александра Ярославского прокомментировали смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В компании Александра Ярославского прокомментировали смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В пресс-службе бизнесмена Александра Ярославского заявили, что в момент смертельного ДТП за рулем автомобиля находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH (компания Ярославского. – Ред.).

Об этом сообщили в пресс-службе DCH.

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Новые подробности

Как заявили в DCH, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, водитель в условиях ограниченной видимости наехал на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал.

Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела.

"Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", – сказано в заявлении.

Кроме того, там отметили, что 10 февраля Александр Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей.

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ДТП с автомобилем бизнесмена

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартовое, и что придет в райотдел дать показания. Водителя, по состоянию на 12:00, уже допрашивали правоохранители.

Но в комментарии новостям "Сегодня" в полиции вообще не подтвердили факт ДТП. В тоже время его и не опровергли.

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"В сводках у нас нет информации о ДТП вблизи населенного пункта Мартовое", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Но добавила, что уточнит информацию.

Напомним, что уже были ситуации, когда правоохранители не сразу подтверждали ДТП с публичными людьми. Например, о громком ДТП с участием героя шоу "Холостяк", которое произошло в начале декабря, правоохранители рассказали лишь спустя несколько дней после аварии.

Ярославский резко отреагировал на смертельное ДТП с его авто

Бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа. Он не подтвердил и не опроверг данную информацию.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа". Также он добавил, что ночью "спал дома и не знал об аварии".

Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.

"Послушайте, я же не Нострадамус, откуда я знаю", – ответил бизнесмен.

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