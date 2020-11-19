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YASNO создал для детей сказки и мультфильмы об энергоэффективности

19 ноября, 12:56

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Захватывающие истории познакомят детей с культурой экономного отношения к энергоресурсам, природе и планете

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений для жителей столицы начал информационную кампанию "YASNO_як_заощаджувати". Проект приурочен к годовщине бренда YASNO, его цель – показать, как каждая семья с помощью доступных технологий может уменьшать расходы на коммунальные услуги и улучшать экологию. В рамках подпроекта "YASNO для детей" работники и их дети создали сказочные рассказы с яркими иллюстрациями и разместили их в открытом доступе вместе с анимационными советами по энергосбережению.

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Рассказать малышам о важности разумного потребления энергии и научить их бережливости – непростая задача для родителей. Чтобы помочь семьям, у работников YASNO родилась идея поделиться своим опытом и знаниями по энергоэффективности в необычном формате – в сказках и фантастических рассказах. Интересные, увлекательные произведения формируют у детей культуру бережного отношения к энергоресурсам, природе и планете, рассказывают о возобновляемых источниках энергии, разумном освещении, двузонных счетчиках и о светлой энергии добрых дел.

"Писать для детей сложнее, чем для взрослых, ведь я уже не ребенок. А чтобы быть понятным и интересным для малышей, нужно быть простым", – рассказывает директор по развитию бизнеса YASNO, автор сказки "Будет свет!" Александр Онищенко.

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А 9-летний Никита Грязнов – автор сказки о светлячке – при подготовке к написанию знакомился с элементами "умного" дома на сайте YASNO и других компаний.

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"Он строго следит за всеми членами семьи, чтобы всегда рационально потребляли ресурсы и бережно относились к окружающей среде", – рассказывает мама Никиты Татьяна Грязнова, директор по экономике и финансам YASNO.

За иллюстрирование волшебных историй взялись профессиональные художники, в частности, Яна Винагродская, Константин Стадников, Елена Железняк.

Кроме сказок на сайте появились мультипликационные советы, которые учат, как экономить в быту. В серии мультсоветов о секретах экономии рассказывают забавные персонажи – сами электроприборы!

"К первой годовщине YASNO мы представляем важный проект. Как ответственный поставщик электроэнергии и газа YASNO заботится о том, чтобы клиенты уменьшали свои расходы и потребляли энергоресурсы разумно. Мы понимаем, что качественных произведений для детей, которые объясняли бы важность сознательного использования энергии, не так много. Поэтому решили увеличить их количество. Призываем всех придерживаться простых и полезных советов и читать детям наши светлые сказки. Мы постепенно будем обновлять сайт новыми сказками, мультфильмами и советами об экономии. Надеемся, что каждый украинец – большой и маленький – найдет что-то интересное и полезное именно для себя", – подытожил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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