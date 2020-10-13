Загид Краснов презентовал в Днепре уникальный "Парк времени"

На одной территории вдоль побережья Днепра, по плану, разместятся самые известные здания со всего мира

Лидер "Громадсой силы" Загид Краснов презентовал в Днепре перспективный проект создания уникального парка, который станет туристической визитной карточкой города. На одной территории вдоль побережья Днепра разместятся самые известные здания со всего мира. Проект получил название "Днепр Тайм парк".

Это будут многофункциональные здания, в которых разместятся бизнес-центры с офисами, торгово-развлекательные центры, аквапарк, рестораны, гостиницы. На месте, где сегодня пустырь, будут зеленые зоны с искусственными водоемами.

Среди представленных в проекте зданий "Колизей", "Пизанская башня", "Белый дом", "Храм лотоса", китайская "Счастливая монета", "Корзина", Piano House.

"Я уверен, "Днепр Тайм парк" станет любимым местом отдыха каждой семьи города. Проектов такого масштаба в Украине не существует. Расходы самого города будут незначительными – только сам проект, земля и коммуникации. Застройка будет производиться за средства инвесторов, – подчеркнул Загид Краснов. – Кроме того, "Тайм парк" будет приносить городу доход. Это новые рабочие места и миллионы туристов каждый год. Это миллиарды дополнительных средств в бюджет Днепра".

Предварительный проект уже прошел обсуждение и одобрение в экспертной среде архитекторов и cпециалистов в градостроительной сфере. И его реализация – дело недалекого будущего. У Днепра появится визитная карточка, которая позволит городу повысить имидж не только в Украине, но и в мире. Но самое главное – для самих горожан он станет местом релакса, а для бизнесменов – возможностью работать в комфортных условиях в живописном месте.

"Новый парк – это новый имидж Днепра. Я реализую этот проект, когда стану мэром. В Днепре будет Парк времени", - отметил Загид Краснов.

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