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Закрыл собой. В Николаевской области военный спас побратима от взрыва гранаты

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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20 января, 21:57
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За героический поступок старший лейтенант поплатился своим здоровьем – оказался в госпитале
Старший лейтенант Богдан Федосенко спас жизнь подчиненному.
Старший лейтенант Богдан Федосенко спас жизнь подчиненному. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области во время военных учений едва не произошла трагедия. 25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты и спас ему жизнь.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования Сил логистики ВСУ.

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Подробности

Инцидент произошел на учебном полигоне. Там военные участвовали в боевых учениях – метали гранаты.

Старший лейтенант Богдан Федосенко был назначен руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил гранту, которая скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному.

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Богдан Федосенко. Фото: Командование Сил логистики ВСУ

Едва сам не погиб

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь.

Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.

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Что известно о военном

Коллеги говорят, что он очень ответственный. В воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии города Одессы и через два с половиной года службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Командование Сил логистики ВС Украины после этого поступка подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении военного.

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