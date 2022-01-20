Закрив собою. У Миколаївській області військовий врятував побратима від вибуху гранати

За героїчний вчинок старший лейтенант поплатився своїм здоров'ям – опинився в госпіталі

Старший лейтенант Богдан Федосенко врятував життя підлеглому. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області під час військових навчань ледь не сталося трагедії. 25-річний військовослужбовець закрив собою побратима від вибуху гранати та врятував йому життя.

Про це повідомили у пресцентрі Командування Сил логістики ЗСУ.

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Подробиці

Інцидент стався на навчальному полігоні. Там військові брали участь у бойових навчаннях – метали гранати.

Старшого лейтенанта Богдана Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво – оцінивши обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому.

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Богдан Федосенко. Фото: Командування Сил логістики ЗСУ

Ледь сам не загинув

Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу.

На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.

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Що відомо про військового

Колеги кажуть, що він надзвичайно відповідальний. У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії міста Одеси й за два з половиною роки служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку.

Командування Сил логістики ЗС України після цього вчинку підготувало клопотання на ім’я Головнокомандувача Збройних Сил України про заохочення військового.

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