Запрет на рекламу лекарств в Украине – кто в выигрыше, а кто понесет убытки

Мораторий на рекламу лекарств не решит проблему, а только принесет убытки

Запрет рекламы лекарств в Украине до 2024 года. Коллаж: "Сегодня"

Реклама лекарств может исчезнуть с телевидения, радио и газет. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее возможность моратория на рекламу фармакологических изделий. Такой шаг в Офисе президента мотивируют опасностью самолечения. Согласно документу, ограничения должны быть установлены до 1 января 2024 года.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского от 18 августа.

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Указ Президента Владимира Зеленского на мораторий рекламы лекарств в средствах массовой информации до 2024 года.

Мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации будет действовать до 1 января 2024 года, для:

лекарственных средств;

медицинских препаратов;

методов профилактики;

методов диагностики;

методов лечения и реабилитации.

В мире, в частности, в США действуют различные ограничения на рекламу лекарств и медпрепаратов. Во многом они даже похожи на те, которые сейчас действуют в Украине. Но полного запрета нет ни в одной стране.

Для чего запрещать рекламу

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Данный мораторий имеет достаточно благородную цель – защитить граждан Украины от вредного воздействия самолечения. По данным USAID в Украине 68,7% граждан не желают обращаться за медицинской помощью к врачам.

Однако запрет на рекламу лекарственных средств вряд ли позволит решить эту проблему, поскольку украинцы будут продолжать покупать лекарства в аптеках, не обращаясь за консультацией к профессионалам, но их выбор будет основываться не на официальной рекламе, которая регулируется государством, а на менее надежных источниках из интернета, рекламой, которая в интернете никак не контролируется. Благодаря этому в выигрыше остаются только мошенники.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал, что в Кабмине проведут встречу со СМИ перед введением моратория на рекламу лекарств и, что самолечение к ответственности не имеет никакого отношения.

"Как экс-сотрудник медиа я прекрасно понимаю, что эта реклама ㅡ 30% доходов телевизионщиков и других СМИ. Мы должны понимать, что любой бизнес, включая телевизионный, должен быть социально ответственным. А самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране", ㅡ пишет Ткаченко.

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Он также отметил, что разработка соответствующего механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. В это как раз переходное время Ткаченко хочет найти способ, как воплотить изменения максимально без потерь для работников медиа.

"Разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Переходный период есть и он будет использован эффективно. В диалоге с представителями медиакомпаний найдем путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь. В первую очередь для них самих",– отметил Ткаченко.

Что сейчас можно рекламировать, а что – нет

По действующим законам, в Украине можно рекламировать только те средства, которые имеют обязательный сертификат и отпускаются без рецепта.

Также их не должно быть в списке запрещенных лекарственных средств, который утверждает МОЗ.

Рекламировать лекарства, отпускаемые по рецепту, запрещено.

Как регулируют рекламу лекарств в других странах

Во всех странах мира, кроме Турции, безрецептурные препараты, не содержащие психотропных и наркотических веществ в своем составе, рекламировать разрешено.

Более того, в США и Новой Зеландии под рекламные ограничения не подпадают даже рецептурные лекарства.

Мировой опыт о запрете рекламы лекарств

На постсоветском пространстве есть еще две страны, которые пытались ввести запрет на рекламу безрецептурных лекарств, однако в конце концов были вынуждены отказаться от этого запрета.

В Азербайджане такой запрет действовал еще в период с 2005 по 2010 годы. В конце концов через ряд экономических причин парламент решил отменить эти меры.

Похожая ситуация была и в Казахстане, где впоследствии запрет на рекламу безрецептурных лекарств также отменили. Однако в Казахстане принимают другие меры, они запретили фармацевтическим компаниям платить врачам за рекламу прямо или косвенно, финансируя различные тренинги, конференции, семинары и тому подобное.

8 миллионов ежегодных убытков государству

Также пострадает и государство, которое, по подсчетам компании Ocean Media Plus потеряет 8 миллионов гривен налогов ежегодно от запрета рекламы.

По мнению компании Ocean Media Plus, полный запрет на рекламу лекарственных средств ведет к сокращению количества рекламы, а следовательно – к уменьшению поступлений в бюджет. По оценкам Ocean Media Plus, в 2020 году украинские телеканалы оплатили 700 млн грн "рекламных" налогов лекарственных средств. В 2021 году по прогнозу налоги составят 782 млн грн.

Среди рисков, которые видят Ocean Media Plus:

Риск потери независимости украинских медиа.

По оценкам Ocean Media Plus, в 2021 году телевизионная реклама лекарственных средств принесет украинским телеканалам 4,7 млрд грн с налогами, это около 33% со всех доходов.

Риск уменьшения производства продукции национальных фармацевтических производителей, сокращение количества рабочих мест, уменьшение уплаты налогов в фармацевтической отрасли.

Телевизионная реклама помогает национальным производителям лекарственных средств конкурировать с глобальными фармкомпаниями за счет увеличения осведомленности населения о украинских производителях.

Риск перетока легальных бюджетов фармацевтической телерекламы в "черный кэш", на бесконтрольное продвижения лекарственных средств через аптеки и врачей.

В Украине – огромный бизнес рекламирования лекарственных средств через аптеки (рекомендации провизоров) и через рекомендации врачей, который по оценкам Ocean Media Plus является соразмерным по объемам телевизионной рекламы (4,7 млрд грн в год).

Выборочная дискриминация телевидение – в отличие от сети интернет.

Телевизионный Комитет (ИТК) выступили против моратория на рекламу

В Комитете выразили поддержку инициативе власти позаботиться о качестве и продолжительности жизни украинцев и поддержали тезис о необходимости минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье граждан. В то же время в ИТК отметили, что достижение этой цели возможно и без "упрощения данной проблемы к рекламе лекарств в СМИ". Об этом говорится на сайте Комитета.

"Введение моратория существенно ограничивает право потребителей на доступ к необходимой им информации о свойствах лекарственных средств и медицинских изделий, возможности и варианты как лечения, так и профилактики заболеваний и основывается на ложном представлении, что граждане безоговорочно доверяют рекламе и не способны анализировать информацию", — говорится в обращении ИТК.

Также авторы обращения подчеркнули, что к категории медицинских изделий относится огромное количество санитарно-гигиенических товаров широкого потребления: средства ухода за полостью рта, детские памперсы и салфетки, средства женской гигиены и т. д.

"Мораторий на рекламу этих и подобных товаров вряд способствовать улучшению санитарно-эпидемической ситуации", — отметили в ИТК.

Производители лекарств и медийщики возмущены

Реклама лекарств на телевидении – самая крупная статья доходов, которая позволяет производить качественный контент для зрителей. Поэтому ситуация на рынке складывается напряженная.

"Это те деньги, которые могли бы пойти на создание интересных аудиовизуальных продуктов. Или же на содержание медиа, которые не финансируются за счет государства и практически не имеют возможности других источников финансирования, и вот этих заработков медиа будут лишены", – отмечает исполнительный директор Ассоциации "Индустриальный телевизионный комитет" Сергей Семкин.

Украина – единственное государство в Европе, где могут запретить рекламу медикаментов. Такого нет нигде. В Ассоциации производителей лекарств решением СНБО шокированы. Говорят, с ними этого никто не согласовывал. Еще уверяют – введение моратория приведет одновременно к существенным потерям государственного бюджета и рабочих мест в фармацевтической отрасли. Но самое главное – это отразится на украинских пациентах.

"Имеет ли право гражданин, пациент знать информацию о том, что он принимает, сравнить этот препарат с другим производителем, таким образом повлиять на цену препарата, ведь реклама влияет на снижение цены на препарат и государство об этом должно помнить", – отмечает президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий.

К тому же запрет рекламы будет резкий и будет иметь значительное влияние на продажи фармацевтических компаний, из которых 50% являются национальными производителями. Другие – иностранные фирмы, которые после такого сильно подумают, нужно ли выходить на украинский рынок

Решение СНБО может критически ударить по украинским СМИ. По разным подсчетам, реклама медицинских средств составляет от 30 до 44% всего объема рекламы. Это не просто желание медиа заработать, а вопрос их независимости, ведь реклама во всем мире – основной доход.

"Для медиа доходы от рекламы лекарственных средств чрезвычайно важны – это более 30%. И их простая ликвидация с одной стороны ударит по медийщикам, а с другой стороны совершенно не гарантирует того, что самолечением люди перестанут заниматься", – уверен министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Напомним, что Рада одобрила новые правила рекламы лекарств – что изменилось.

Также, что грозит фармацевтам и как скажется на пациентах запрет рекламы.