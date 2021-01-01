Зеленский назвал самое главное достижение 2020 года

Глава государства говорит, что мир на Донбассе возможен, он близок

Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении отметил, что бойцы ВСУ, которые несут службу на Донбассе – лучшие в мире.

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Общаясь с детьми, с которыми он общался, рассказывая об итогах года, президент отметил: самое главное – это то, что прошлый год напомнил нам, что такое тишина.

"Слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не гибнут. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше всего с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда. Но разве из-за этого – ненужного? Нет. И это тоже правда", – подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что маленькие украинцы могут не до конца понимать, почему так происходит. Но они должны точно знать одно: украинские военные "смелые и очень-очень сильные".

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"Но, к сожалению, так происходит, и некоторых из них Бог забирает к себе на небо. Самых лучших и самых отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести. Он обязательно будет", – выразил уверенность президент.

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Ранее сообщалось, что Генштаб назвал потери ВСУ на Донбассе в 2020 году. За весь 2020 год погибли 49 украинских бойцов ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ в зоне ООС в 2020 году составляет 71 человек. К небоевых потерь относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст новогоднего обращения Зеленского.

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