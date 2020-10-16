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Зеленский сам оплатит опрос украинцев: в "Слуге народа" удивили прогнозом

16 октября, 17:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Официальное заявление насчет спонсоров опроса будет сделано в ближайшие дни

Опрос в день местных выборов в Украине, который анонсировал президент Владимир Зеленский, может быть профинансирован им самим.

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Это, как сообщает "Радио Свобода", предположила народный депутат и замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я не исключаю этот факт", – ответила она на вопрос, может ли Зеленский сам профинансировать опрос.

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При этом Кравчук сама не знает достоверно, кем именно будет оплачен опрос – ранее она уверяла, что это могут сделать меценаты. По ее словам, в ближайшие дни на этот счет должно быть сделано официальное заявление.

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"Фактически там не будет какой-то большой суммы, потому напечатать 5 млн черно-белых бюллетеней в виде формата А5 – это не такие уж большие средства", – считает нардеп.

Партия или фракция "Слуга народа" организацией опроса не занимаются, добавила Кравчук.

Отметим, что среди вопросов, на которые 25 октября предложат ответить украинцам возле избирательных участков, будут сокращение числа депутатов, легализация марихуаны и другие. С полным списком вы можете знакомиться на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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опрос Владимир Зеленский местные выборы слуга народа Евгения Кравчук
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