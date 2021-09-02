1999-й: гибель Черновола, маньяк Оноприенко, йо-йо и другие приметы девятого года независимости

События девятого года независимости / Коллаж: Сегодня

Год испытаний для большой политики в мире и Украине. НАТО бомбит Югославию, в США задерживают украинского беглого премьера Лазаренко, в ДТП погибает Вячеслав Черновил и безумный бензиновый кризис в Украине. Об этих и других особенностях 1999 года в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщине независимости нашего государства.

Последствия кризиса

В 1999 страна по-прежнему испытывает последствия кризиса. Средняя зарплата – 178 гривен – около 30 долларов. И ту задерживают. Крупные государственные предприятия – бывшие флагманы советской экономики – в глубоком нокауте.

"Людям не хватало денег на еду и проезд. У кого родители были пенсионеры, то то деньгами помогали", – рассказывает Юрий Филатенко, начальник дробильной фабрики №3 Северного горно-обогатительного комбината.

Развитие металлургии

Вытянула страну из кризиса металлургия. Ее продукция составляла половину украинского экспорта. Правительству пришлось пойти на уступки производителям и ввести так называемый налоговый эксперимент в горно-металлургическом комплексе.

"Когда начался эксперимент, то мы начали вставать с колен. Начали вовермя платить заработную плату. Потихоньку начали наращивать производство, рынки сбыта расширять и поднимать зарплату начали", – говорит Юрий Филатенко.

Риск себя оправдал – уже через год производство выросло в полтора раза.

Бензиновый кризис

В топливном же секторе государство контроль наоборот усилило. Но попытка сдержать цены в конечном итоге приводит к бензиновому кризису. Сначала топливо на заправках просто исчезает, а затем – его стоимость возрастает почти в три раза – до рекордных 5 гривен за литр. Столько же тогда стоил один доллар.

"Исчезло это топливо. У меня хоть и были какие-то талоны на руках, то привязан был к одной заправке. И вообще даже город стал пустым. Транспорта не было. Не было чем выезжать", – вспоминает водитель Николай Мосийчук.

Серийный убийца Оноприенко

Из телевизионных новостей украинцы узнают подробности дела Анатолия Оноприенко. Серийный убийца лишил жизни по меньшей мере 52 человек.

Его ожидал расстрел. Однако в том году Конституционный суд отменил смертную казнь и Оноприенко приговаривают к пожизненному заключения.

Гибель Черновола

В автокатастрофе под Киевом при до сих пор невыясненных обстоятельствах погибает лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновил.

Многие его сторонников до сих пор уверены, что это было убийство, возможно, не без участия российских спецслужб.

Побег Павла Лазаренко

Впервые коррупционером признают человека, который занимал одну из высших должностей в государстве. В феврале 1999 года Рада снимает неприкосновенность с некогда всемогущего премьер-министра Павла Лазаренко.

Он успел покинуть страну, но был задержан в аэропорту Нью-Йорка, где пытался просить политического убежища. В США его приговорили к 8 годам тюрьмы, обвинив в отмывании 114 млн долларов через американские банки.

Йо-йо

А отечественная молодежь в 99-м управлялась в мастерстве исполнения трюков с йо-йо. Игрушка, известная еще во времена Древней Греции, вдруг оказалась ультрамодной во всем мире – и в Украине в том числе.

Казалось бы, нитка и два диска – крутишь снизу вверх и все. Но в 90-х йо-йо было чуть ли не у каждого ребенка. С йо-йо не просто играли: устраивали даже чемпионаты мира, которые проходят по сей день.

Ющенко и Тимошенко

1999-й страна завершала уже с новым-старым президентом: осенью Леонид Кучма во втором туре победил коммуниста Петра Симоненко и заступил на второй срок. Премьер-министром стал Виктор Ющенко, а вицепремьером по вопросам энергетики – Юлия Тимошенко.

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