1999-й: загибель Чорновола, маніяк Онопрієнко, йо-йо та інші прикмети дев’ятого року незалежності

Події дев’ятого року незалежності / Колаж: Сьогодні

Рік випробувань для великої політики у світі та Україні. НАТО бомбить Югославію, у США затримують українського премєра-втікача Лазаренка, в ДТП гине В’ячеслав Чорновіл, і шалена бензинова криза в Україні. Про ці та інші особливості 1999 року у продовженні проєкту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятій річниці незалежності нашої держави.

Наслідки кризи

У 1999-му країна й надалі відчуває наслідки кризи. Середня зарплата – 178 гривень – близько 30 доларів. Та й ту затримують. Великі державні підприємства – колишні флагмани радянської економіки – у глибокому нокауті.

"Людям не хватало денег на еду и проезд. У кого родители были пенсионеры, то те деньгами помогали", – розповідає Юрій Філатенко, начальник дробильної фабрики №3 Північного гірничо-збагачувального комбінату.

Розвиток металургії

Витягнула країну з кризи металургія. Її продукція становила половину українського експорту. Уряду довелося піти на поступки виробникам і запровадити так званий податковий експеримент у гірничо-металургійному комплексі.

"Когда начался эксперимент, то мы начали вставать с колен. Начали вовермя платить заработную плату. Потихоньку начали наращивать производство, рынки сбыта расширять и поднимать заработную платну начали", – каже Юрій Філатенко.

Ризик себе виправдав – вже за рік виробництво зросло у півтора раза.

Бензинова криза

У паливному ж секторі держава контроль навпаки посилила. Але спроба стримати ціни зрештою призводить до бензинової кризи. Спочатку пальне на заправках просто зникає, а потім – його вартість зростає майже утричі – до рекордних 5 гривень за літр. Стільки ж тоді коштував один долар.

"Зникло це пальне. У мене хоча були якісь талони на руках, то привязаний був до однієї заправки. І взагалі навіть місто стало пустим. Транспорту не було. Не було чим виїджати", – згадує водій Микола Мосійчук.

Серійний убивця Онопрієнко

Із телевізійних новин українці дізнаються подробиці справи Анатолія Онопрієнка. Серійний вбивця позбавив життя щонайменше п'ятдесятьох двох людей.

Його очікував розстріл. Однак того року Конституційний суд скасував смертну кару і Онопрієнка засуджують до довічного ув'язнення.

Загибель Чорновола

В автокатастрофі поблизу Києва, за досі нез’ясованих обставин гине лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл.

Чимало його прихильників і дотепер певні, що це було вбивство, можливо, не без участі російських спецслужб.

Втеча Павла Лазаренка

Вперше корупціонером визнають людину, яка обіймала одну з найвищих посад у державі. У лютому 1999-го Рада знімає недоторканність з колись всемогутнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.

Він встиг залишити країну, але був затриманий у аеропорту Нью-Йорка, де намагався просити політичного притулку. У США його засудили до 8 років тюрми, звинувативши у відмиванні 114 мільйонів доларів через американські банки.

Йо-йо

А вітчизняна молодь 99-го вправлялася у майстерності виконання трюків з йо-йо. Іграшка, відома ще за часів Давньої Греції, раптом виявилася ультрамодною в усьому світі – і в Україні зокрема.

Здавалося б нитка та два диски – крутиш знизу до верху та й все. Але у 90-х йо-йо було ледь не у кожної дитини. Із йо-йо не просто бавилися: влаштовували навіть чемпіонати світу, які відбуваються і досі.

Ющенко та Тимошенко

1999-ий країна завершувала вже з новим-старим президентом: восени Леонід Кучма у другому турі переміг комуніста Петра Симоненка і заступив на другий термін. Прем'єр-міністром став Віктор Ющенко, а віцепрем'єром з питань енергетики – Юлія Тимошенко.

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