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3 тысячи американцев готовы воевать за Украину против РФ, среди них — ветераны боевых действий в Ираке

Владимир Козырь
6 марта, 04:57
Многие страны изъявили желание помочь Украине победить агрессора

Украинским защитникам помогут военные из других стран/Фото: коллаж: "Сегодня"

Три тысячи американских добровольцев готовы воевать за Украину в составе международного батальона против России.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Изъявили желание помочь Украине бороться с агрессором даже ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Всего воевать против РФ отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев. Среди первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля, около полторы сотни добровольцев — из Великобритании, которые уже решили воевать на стороне Украины. Кроме того, свое намерение вступить в ряды интернационального легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.

Ситуация в Украине 6 марта

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