400 тысяч доз! Почему в Украине выбрасывают вакцину от COVID-19

Людям уже перестали колоть эту вакцину / Коллаж "Сегодня"

В Украине утилизируют дозы вакцины AstraZeneca. Она имела срок годности до конца октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

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Что делают с вакциной?

Вакцину свозят в склады, свозят в национальный состав, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после того передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию.

Кузин сообщил, что будут утилизировать чуть более 400 тысяч доз вакцины. Регионы уже подсчитали эти остатки.

Почему вакцину не успели использовать?

По словам Игоря Кузина, в том, что вакцину не использовали, виноваты мифы про этот препарат.

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"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не AstraZeneca", – добавил главный санитарный врач.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 1 451, а медработников – 304.

Также за минувшие сутки:

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госпитализировано – 3404 человека;

летальных исходов – 628;

выздоровело – 26 811 человек.

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