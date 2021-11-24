Кабмин ужесточает карантин в желтой зоне: какие правила введут

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины вводит новые правила для областей, которые находятся в желтой зоне карантина.

Такое решение власти приняли во время заседания Кабмина.

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Какие правила введут:

Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). Это касается и посетителей.

Желтый сертификат будет действовать 30 дней вместо 120 дней.

Сертификаты теперь будут считывать через приложение "Дія", а не только проверять визуальное наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку составит от 34 до 170 тысяч грн.

Новость дополняется....