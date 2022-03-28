42 страны обратились в суд Гааги из-за преступлений РФ в Украине

В международном суде ООН рассматривают дела против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 28 марта уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.

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"В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск, причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда. Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, потому что 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС", – сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он объяснил, что политическим или военным руководителям из России скорее всего не поможет дипломатический паспорт – они будут задержаны на территории любой европейской или другой страны, переданы в Гаагу и лишены свободы.

А вот лицам, которых суд признает виновными, грозит длительное лишение свободы.

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Очевидцы агрессии российских оккупантов могут помочь

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

"Каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам, пожалуйста, сделайте это", — говорится в сообщении.

Писать прокурору можно на любом языке, для него сделают перевод.

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Присылайте документы, фото, аудио- и видеофайлы по электронному адресу:

otp.informationdesk@icc-cpi.int

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