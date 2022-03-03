Ядерные объекты Украины в безопасности: МАГАТЭ приняло резолюцию против действий РФ

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Кулеба сказал о резолюции МАГАТЭ / Коллаж "Сегодня"

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины. Согласно документу, России выдвигаются требования немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины.

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Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мир объединений против действий России, представляющих угрозу Украине и всей Европе", — добавил он в своем послании.

Твитт министра Кулебы / Скриншот

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Ранее пресс-служба "Энергоатома" обратилась к МАГАТЭ с просьбами, чтобы НАТО закрыло доступ к воздушному пространству над ядерными объектами ЧАЭС.

Напомним также, войска оккупантов захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции оказался в заложниках.

25 февраля в Чернобыльской зоне зафиксировали повышение уровня радиации.