Ядерные объекты Украины в безопасности: МАГАТЭ приняло резолюцию против действий РФ

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины. Согласно документу, России выдвигаются требования немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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"Мир объединений против действий России, представляющих угрозу Украине и всей Европе", — добавил он в своем послании.
Ранее пресс-служба "Энергоатома" обратилась к МАГАТЭ с просьбами, чтобы НАТО закрыло доступ к воздушному пространству над ядерными объектами ЧАЭС.
Напомним также, войска оккупантов захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции оказался в заложниках.
25 февраля в Чернобыльской зоне зафиксировали повышение уровня радиации.