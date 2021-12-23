Годы хронического стресса: как война на Донбассе влияет на здоровье местных (видео)

Почти треть жителей прифронтовой части Донбасса находится в хроническом стрессе. С течением времени, предупреждают психологи, отрицательные переживания накапливают гормоны. Их избыток и подрывает здоровье.

Потеря остроты зрения, проблемы с давлением и сосудами – все эти болезни влечет за собой постоянный стресс. Как остановить разрушительный процесс, разбирались новости "Сегодня".

Реклама

Чем угрожают гормональные сбои

Находясь в хроническом стрессе обычно человек страдает избытком гормона кортизола. А это прямой путь к многочисленным болезням.

"Кортизол у нас получается либо со слезами, либо с потом. Если он не выходит у нас из организма – он накапливается. Соответственно он влияет на другие гормоны, соответственно он влияет на нашу гормональную систему, а это наша надпочечник, щитовидка, а это наша сердечно-сосудистая система, а это наша ЖКТ, и если у тебя существуют какое-то в теле слабое место, слабая зона, оно первым и стреляет", – разъясняет психотерапевт Алена Лук'янчук.

Как спастись от хронического стресса

Советы, как отыскать эмоциональный баланс, эксперт предоставляет во время онлайн трансляции проекту "Преодолеть. Помогает психолог", созданному Фондом Рината Ахметова.

"Если мы говорим о людях, живущих на линии разграничения, то, соответственно, просто важно понимать, чем вы можете заполнять свой ресурс!? Чем себя радовать, что доставляет удовольствие", – говорит Алена Лук'янчук.

Домашние дела, работа во дворе, просмотр кино. Главное научиться раньше времени переключаться. Тогда и нервного срыва можно избежать. Всем психолог советует, в первую очередь, упорядочить свой день. Особенно если работаете дистанционно.

Реклама

"Баланс между работой и жизнью. Первое: есть такие основные штуки как бдить границу. Не работать, допустим, в выходные. Проводить время с семьей. На работать после 8 вечера, не проверять почту после 8 вечера. Но самое первое – это любить то, что ты делаешь, потому что если ты не любишь то, что ты делаешь, то же, что жить в браке с человеком, который тебе ненавистен", – объясняет психолог.

Психологическую поддержку фонд Рината Ахметова оказывает с первых дней военный конфликт. Это неотъемлемая часть масштабной гуманитарной помощи, полученной 3,5 миллионами жителей Донбасса.

Раньше мы писали: