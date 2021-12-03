Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Повзрослела через день: трагическая история девочки, которая стала свидетелем войны на Донбассе (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 20:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Свою историю рассказала девятиклассница Алина Кравченко, на глазах которой разгромили целое село семь лет назад

Алина из Золотаревки, что в Луганской области, увидела первые обстрелы еще первоклассницей. На глазах девочки снаряды разрушали село. Прошло уже семь лет. Свои воспоминания уже подростком она выложила в эссе о первом дне войны. Каким он был, рассказывают в новостном сюжете "Сегодня".

"Первый день войны"

Алина подчеркивает каждое слово, вспоминая свой первый день войны. В ее памяти на всю жизнь запечатлелась 11 июля 2014 года – говорит, что в тот день "резко повзрослела".

Реклама

Взрывы, выстрелы, разрушения застряли в ее памяти. За считанные часы – уничтожен не один жилой дом.

"Остались только стены и фундамент. Крыши, все выгорело внутри. Все это было разрушено", – рассказала мать Алины Лилия Кравченко.

В разгар боевых действий родители вывезли дочь подальше от войны. Когда вернулись, родное село не узнали.

"Света не было. Газ – полностью трубопроводы были разрушены. Латали дыры, свет – натягивали провода. Это в принципе все сами почти", – рассказала Лилия.

Последствия войны до сих пор на каждом шагу

Следы вооруженного конфликта и сегодня – на сельских улицах, школьном здании. Сквозь пробитые двери классной комнаты.

Реклама

"У нас одна улица в деревне и она почти полностью разрушена. Раньше там было очень красиво", – рассказала Алина Кравчкенко.

Воспоминания о войне ужасные, но их обязательно нужно сохранить, считает девятиклассница из Золотаревки.

"Я хочу, чтобы дети, взрослые просто понимали цену этого мира и чтобы войн больше не было", – говорит Алина.

Война глазами детей

Поэтому девочка присоединилась к масштабному проекту "Конкурс эссе Один день", который проводил Фонд Рината Ахметова .

"В этом году в конкурсе приняли участие учащиеся 9-11 классов Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей", – рассказала менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

Воспоминания на бумаге Алина поначалу показала своей первой учительнице.

Реклама

"В ее эссе мы видим перенос на бумагу реально пережитых ощущений. А это всегда затрагивает, это находит отклик", – утверждает учительница золотаревской школы Ирина Комарницкая.

Сверхважный проект

В конкурсе приняли участие около двух тысяч школьников. Лучшие работы оценивали представители Фонда Рината Ахметова, министерства образования и телеведущий Игорь Пупков.

В общей сложности определили двадцать четырех победителей. Авторы лучших работ получают от Фонда – ноутбуки, смартфоны, наборы видеоблоггеров.

А еще истории победителей войдут в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Его цель – собрать сто тысяч уникальных свидетельств вооруженного конфликта .

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

3 декабря 1991. Новоизбранному президенту Украины Леониду Кравчуку позвонил с поздравлениями президент США Джордж Буш...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

77 309

заболело за неделю в Украине

-20%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять