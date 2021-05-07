9 мая будет дождь? Синоптики дали прогноз на праздничные выходные

Сначала украинцев ждет похолодание, а в выходной понедельник существенно потеплеет

Выходные дни в апреле / Фото: Unsplash

Украинцев ждут длительные праздничные выходные: суббота и воскресенье будут прохладными, а с понедельника в Украине существенно потеплеет. В то же время по областям будут кочевать дожди.

Об этом написал в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота, 8 мая

Периодические дожди, возможны грозы (карта). Сильный северо-западный ветер временами со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре похолодание до 9-13 градусов.

На юге, в Днепропетровской области и на востоке 14-19 тепла, а в Луганской области до +22.

В Киеве небольшой дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха, 10-12 градусов.

Воскресенье, 9 мая

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9 мая в Украину придет антициклон (карта), который практически полностью вытеснит осадки с территории страны. Разве что на крайнем востоке стоит ожидать дожди.

Ночь на воскресенье будет холодной, 3-8 градусов. На западе даже возможные заморозки на почве.

Днем температура на востоке снизится до 12-14 градусов, но на западе и севере начнет повышаться до 18 тепла, на Закарпатье до +22.

В Киеве без осадков и 13-15 градусов.

Выходной понедельник

В Укргидрометцентре прогнозируют существенное потепление во всех западных областях до +22. На востоке все еще будет прохладно, всего 12-14 тепла. В остальных регионах приятные 16-18 градусов и никаких дождей. В столице до +19 и солнце.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказывал сайту "Сегодня", когда ждать 30-градусную жару в мае.