Ахметов рассказал о главном, что увидел во время визита в Мариуполь

Бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля приехал в Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов приехал в Мариуполь и посетил "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Также бизнесмен осмотрел производственные мощности и пообщался с трудовыми коллективами.

Ахметов поделился впечатлениями и рассказал, что увидел в Мариуполе.

Реклама

"Что я самое главное увидел – я увидел, какие заряженные глаза у директоров, у сотрудников всех, у мерии, и нацелены на результат. Как все нацелены на успех. Все хотят, чтобы это были лучшие предприятия, потому что они конкурируют своей продукцией на мировой арене. И они так вовлечены, воодушевлены, и так захватывающе об этом всем рассказывают. Думаю, вы все это видели", – отметил Ахметов.

По мнению предпринимателя, это говорит о том, что все идет правильным путем.

"Мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать. Мы будем делать все для того, чтобы наша продукция выигрывала чемпионаты мира. Чтобы мы были лучшими. И Мариуполь от этого выигрывал, и Украина от этого выигрывала", – добавил Ахметов.

О чем Ринат Ахметов говорил на ММК им. Ильича

Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов побывал на ММК имени Ильича и поделился впечатлениями от Мариуполя. По словам бизнесмена, город прекрасный и в нем живут замечательные люди.

"Прекрасный город, прекрасные люди. Мы сегодня здесь, потому что весь мир о нас заботится. Мы здесь, чтобы вместе с мариупольцами разделить эту тревогу. У нас одна цель: сильный Мариуполь и сильная Украина. Мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать в этот город. Сделаем все, чтобы у людей была счастливая жизнь", — сказал Ахметов.

Он добавил, что сейчас весь мир говорит, что Украина в опасности, но все будет хорошо.

Реклама

Что происходит сейчас на ММК им. Ильича в Мариуполе

По состоянию на 16 февраля Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича спокойно работает и не планирует останавливаться из-за возможного вторжения Российской Федерации в нашу страну. Об этом сообщил замдиректора ММК Ильича Олег Астафьев в эфире телеканала "Украина 24".

Астафьев заверил, что металлурги всегда были и остаются со своей страной. Трудовые коллективы поддержали государственную инициативу, и в знак солидарности были подняты украинские флаги над админзданиями и цехами.