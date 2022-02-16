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Вторжение не пугает. Что происходит сейчас на ММК им. Ильича в Мариуполе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 11:45
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С 2014 года на предприятии были реализованы очень крупные проекты как в плане модернизации производственных участков, а также крупнейшие экологические проекты
На ММК имени Ильича люди спокойно продолжают работать. Фото: коллаж "Сегодня"
На ММК имени Ильича люди спокойно продолжают работать. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 16 февраля Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича спокойно работает и не планирует останавливаться из-за возможного вторжения Российской Федерации в нашу страну.

Об этом сообщил замдиректора ММК Ильича Олег Астафьев в эфире "Украины 24".

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Что происходит на ММК Ильича?

Астафьев заверил, что металлурги всегда были и остаются со своей страной. Трудовые коллективы поддержали государственную инициативу и в знак солидарности были подняты украинские флаги над админзданиями и цехами.

Что касается ситуации внутри коллектива – все спокойно, люди работают стабильно.

"Нас в Мариуполе уже тяжело чем-то запугать. Мы работали в 2014 году и в условиях пандемии. И сегодня мы продолжаем работать в принципе в таких же условиях", – отметил Астафьев.

По его словам, с 2014 года на предприятии были реализованы очень крупные проекты как в плане модернизации производственных участков, а также крупнейшие экологические проекты.

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"Все это подтверждает то, что в любые кризисные времена мы продолжаем инвестировать, развиваться и работать для стабильности как государства, так и нашего города", – подытожил Астафьев.

Отметим, что Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — крупнейшее промышленное предприятие Приазовья и Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в рамках двух энергоэффективных проектов, которые финансирует и выполняет ДТЭК ЭСКО, планируется установить 2,2 тыс. современных LED-светильников, реконструировать 3 обжиговых машины с установкой 24 новых газовых горелок с повышенным КПД и 3 комплектов системы автоматики на базе промышленных контроллеров. Проекты реализуются в рамках энергосервисных контрактов.

Также теперь в листопрокатном цехе Мариупольского Меткомбината Ильича светло, как днем. 1,5 тыс. потолочных LED-светильников озаряют помещения цеха. Новые светильники делают работу персонала более комфортной и безопасной, а также экономят более 60% электроэнергии по сравнению с прежними неэффективными светильниками.

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