Акция под Офисом президента и "Всеукраинский велодень в Киеве" – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 5 и 6 июня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 5 и 6 июня в Украине

В субботу, 5 июня, в Киеве пройдет акция под Офисом президента, а в воскресенье, 6 июня, спортивно-развлекательное мероприятие "Десна 6.5": заплыв на открытой воде.

Суббота, 5 июня

10:00 – акция "Всеукраинский велодень в Киеве" (начнется на Софийской площади);

12:00 – мирная акция "Дави, чтобы не давили на тебя" под Офисом президента – встретятся представители ЛГБТ-сообщества и националисты;

12:00 – памятное мероприятие в рамках проекта чествования от Музея Майдана "Дни рождения Героев Небесной Сотни";

12:30 – брифинг спикера Минобороны Украины.

Также 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды.

В этот день в Нидерландах откроются рестораны, музеи и кинотеатры в рамках следующего этапа снятия ограничений, введенных в борьбе с COVID 19.

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Воскресенье, 6 июня

10:00 – спортивно-развлекательное мероприятие "Десна 6.5": заплыв на открытой воде в Киевской области;

12:30 – брифинг спикера Минобороны Украины.

Все, что происходило в стране и мире 4 июня, – смотрите в нашем выпуске:

Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.

Также напомним, по прогнозу народного синоптика, начало июня в Украине будет дождливым, потом две недели тепла и солнца, а в конце месяца очередной циклон устроит "потоп".