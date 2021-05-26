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Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июне

26 мая, 17:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В среднем первым месяц лета не будет сильно жарким, но в некоторых областях пригреет не по-детски

/ Фото: Сегодня

Май в Украине выдался теплым, но достаточно дождливым – по-летнему жарко было всего несколько дней в месяце. А вот июнь готовит нам адскую жару под 40 градусов, но и без дождей не обойдется.

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Синоптики прогнозируют в первый месяц лета грозы, шквальный ветер и даже град. Однако успокаивают – осадки в июне ожидаются в пределах нормы.

Средняя температура составит 17-22 градуса тепла почти по всей стране. А вот в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области, а также в горные районы придет настоящая жара.

Температурный максимум в июне ожидается на уровне 39 градусов.

В тренде
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит "сюрпризы" на конец мая
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", до конца мая погода в Украине особо не изменится – дожди, грозы и достаточно тепло. Но вот на последние выходные месяца небесная канцелярия приготовила сюрпризы.

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Напомним, недавно по Украине прошелся ураган, который натворил немало беды.

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