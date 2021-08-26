Анна Степанец и Владимир Полуев – новые ведущие канала "Украина 24"

Анна Степанец и Владимир Полуев. Фото: Украина24

К звездной информационной команде "Украина 24" присоединились профессиональные ведущие Владимир Полуев и Анна Степанец. Новые лица информационного канала появятся 31 августа в спецэфире "Американский прием".

"Стать частью канала разнообразных мнений – это воплощение моих мировоззренческих ориентиров. Получить возможность разбирать вместе со зрителями различные взгляды и делать это интересно – не просто стандарт журналистики, но и настоящая журналистская радость!", – комментирует Анна Степанец.

"Украина 24" как лидер среди новостных каналов усиливает собственную команду ведущими, опыт которых позволяет лучше показывать истинную картину мира и вести дискуссию с влиятельными оппонентами.

"Работа в команде канала "Украина 24" – это одновременно вызов и повод для гордости. Информационная команда является лидером на рынке телевидения. Здесь бок о бок работают действительно лучшие. Это означает, что работать придется еще усерднее и результат этой важной работы обязательно перевернет мир украинского медиа и выведет его на другой уровень", – рассказал Владимир Полуев.

Ведущие появятся в нескольких форматах в новом информационном сезоне "Украины 24". А 31 августа зрители впервые увидят Анну и Владимира в спецэфире "Американский прием", посвященном встрече президентов США и Украины.

Ранее мы писали, что: