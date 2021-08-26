Анна Степанець та Володимир Полуєв — нові ведучі каналу "Україна 24"

Анна Степанець та Володимир підлозі. Фото: Украіна24

До зіркової інформаційної команди "України 24" долучилися професійні ведучі Володимир Полуєв та Анна Степанець. Нові обличчя інформаційного каналу з’являться 31 серпня у спецефірі "Американський прийом".

"Стати частиною каналу різноманітних думок — це втілення моїх світоглядних орієнтирів. Отримати можливість розбирати разом з глядачами різні погляди й робити це цікаво — не просто стандарт журналістики, а й справжня журналістська радість!", – коментує Ганна Степанець.

"Україна 24" як лідер серед новинних каналів підсилює власну команду ведучими, досвід яких дозволяє якнайкраще показувати справжню картину світу та вести дискусію з впливовими опонентами.

"Робота в команді каналу "Україна 24" — це одночасно виклик і привід для гордості. Інформаційна команда є лідером на ринку телебачення. Тут пліч-о-пліч працюють дійсно найкращі. Це означає, що працювати доведеться ще старанніше й результат цієї важливої роботи обов'язково переверне світ українського медіа та виведе його на інший рівень", — розповів Володимир Полуєв.

Ведучі з'являться у кількох форматах у новому інформаційному сезоні "України 24". А 31-го серпня глядачі вперше побачать Анну та Володимира у спецефірі "Американський прийом", присвяченому зустрічі президентів США та України.

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