Україна святкує День Незалежності. Як вітають країну – фото і відео

Українці згадують видатні моменти в історії країни і шанують пам'ять героїв, які віддали життя за її незалежність

Українці публікують привітання з Днем Незалежності. Колаж "Сьогодні"

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. У зв'язку зі святом українці в Мережі публікують свої привітання.

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Сайт "Сьогодні" дізнався, що пишуть політики та відомі особистості.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв запропонував у цей день згадати і вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за Україну, а також подякувати нашим захисників, які зараз знаходяться у зоні ООС.

"Подякувати за те, що ми сьогодні можемо бути вдома, на своїй землі, під яскравим сонцем і мирним небом. За те, що у нашій вільній країні народжується покоління незалежних українців, яке продовжать шлях демократії, свободи й розвитку", - написав він.

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Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео з видатними подіями України і його життя. Він підкреслив, що історія України – історія кожного з нас.

Колишній радник глави Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк теж привітав Україну зі святом, опублікувавши своє фото в синьо-жовтому костюмі.

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Мер Тернополя Сергій Надал зазначив, що про незалежність мріяли і за це боролися покоління воїнів, дисидентів, підпільників.

"Ми утвердились як нація, горда своєю історією та здобутками. Ми продовжуємо рости і навчатись щодня. І при цьому вчимо інших – поважати нас, наші традиції, наші інтереси. Успішна, заможна, незалежна Україна починається з кожного міста, містечка і села", – написав мер.

Посол України в США Оксана Маркарова підкреслила, що 30 років – найдовший період власної держави в сучасній історії України.

"Нехай цей раз він буде назавжди", – додала Маркарова.

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У МВС зазначили, що для України поняття єдності набуло особливого змісту.

"Незалежність України у серці кожного з нас. Разом ми – фундамент сильного, конкурентоспроможного, свідомого і вільного суспільства у процвітаючій державі! ", – написала прес-служба.

Скріншот з соцмережі

Глава Нацполіції Ігор Клименко додав, що в минулому нашої країни – довгий і важкий шлях до самостійності. У теперішньому – період утвердження і боротьби.

"А що чекає в майбутньому – залежить від кожного з нас. Тих, хто вірить у свою країну, захищає її та виховує дітей справжніми патріотами", – сказав він.

Скріншот з соцмережі

Лідер політичної партії "Український Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман свої побажання висловив у форматі великого документального кіно "Історія Тебе".

"На наших очах розгорталися і будуть розгортатися сторінки історії нашої країни. Але давайте не будемо просто спостерігачами, бо саме від наших рішень, від наших дій, від нашої позиції залежить те, якою буде Україна наступні 30 років", – наголосив Володимир Гройсман.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, з чого почалася незалежність України: "Рівно 30 років тому Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності нашої держави. Саме це рішення стало відправною точкою в побудові новітньої України".

Скріншот з соцмережі

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