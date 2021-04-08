Антициклон "Пегги" изменит погоду в Украине: идет настоящая весна

Несмотря на грядущее потепление, ночью еще ожидается мороз

В Украину возвращается тепло. Уже завтра потеплеет до +11, а на выходных еще больше. При этом прекратятся дожди и снег – везде будет сухо.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погоду в Украине будет формировать антициклон "Пегги" (карта), который принесет нам много солнца и настоящее апрельское тепло.

9 апреля температура воздуха поднимется до 7-11 градусов.

А вот ночью еще будет пару градусов мороза.

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В пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Лишь ближайшей ночью на Приазовье будет небольшой дождь.

В Киеве будет тоже сухо и тепло, до 10 градусов.

Диденко отметила, что существенно потеплеет на выходных: в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер принесет в большинство областей 12-18 градусов (карта), в Киеве до +17. Читайте подробнее о потеплении в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

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Видео: Сегодня