Рекорд с начала эпидемии. В Украине за сутки нашли более 32 тысяч новых больных COVID-19

В Украине продолжается новая COVID-волна / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 847, медработников – 797.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 016 человек;

летальных исходов – 154;

выздоровело – 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 946 202 человека;

выздоровело – 3 601 952 человека;

летальных исходов – 99 738;

проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.

Вакцинация в Украине

За сутки 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу – 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.

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С начала вакцинальной кампании прививку сделали 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.

В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

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