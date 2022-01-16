Атака хакеров на украинские сайты: в Microsoft объяснили, как работали вирусы

Хакеры замаскировали ПО под программу-требователь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Корпорация Microsoft после масштабной хакерской атаки на украинские сайты сообщила об обнаружении вредоносных программ в системах десятков украинских организаций, среди которых и органы власти.

Об этом сообщили на сайте корпорации.

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Программное обеспечение замаскировано под программу-вымогателя. Однако оно имело определенные особенности – вместо вымогания выкупа выводило устройства из строя.

Как это работает

Вымогатели шифруют файлы файловой системы, в то время как вредоносные программы, обнаруженные в Украине, перезаписывают главную загрузочную запись жесткого диска таким образом, что ее нельзя восстановить. В результате устройство выходит из строя.

Настоящие программы-вымогатели имеют отдельные идентификаторы для каждой жертвы, поэтому жертвы могут связаться с преступниками несколькими способами. В то же время вредоносное ПО, обнаруженное в Украине, имеет единый идентификатор для всех и единственный способ связи.

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Вирусный файл обычно называется stage1.exe и размещен в ряде каталогов на том же диске, где установлена операционная система.

Также вирус содержит программное обеспечение, уничтожающее все файлы на жестком диске. Соответствующий файл обычно называется stage2.exe.

Когда и где обнаружили

Впервые это программное обеспечение было найдено 13 января. Вредоносное ПО обнаружили в десятках систем госорганов, неправительственных организаций и ІТ-компаний.

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Уточняется, что хакерской атаке подверглась компания, создавшая правительственные сайты. Пока Microsoft не обнаружила значительного сходства хакеров, запустивших это программное обеспечение, с другими группами киберпреступников, отслеживаемых компанией.

Атака хакеров на Украину

В ночь на 14 января была осуществлена самая масштабная за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія".

Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

У Путина нагло открестились от кибератак на Украину.

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