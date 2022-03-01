Атакуют Бабий Яр! Ермак возмутился цинизмом России

Андрей Ермак прокомментировал атаку на телебашню в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты атаковали ракетами Бабий Яр — об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook.
"Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти не спать. Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр"! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз! Мы точно знаем, к чему стремимся. Мы обязательно выстоим и отстроим нашу любимую Украину", — написал он.
Атака на телевышку
В Киеве на Дорогожичах 1 марта прогремели мощные взрывы возле телевышки, рядом с которой находится мемориальный комплекс "Бабий Яр". Было попадание в аппаратную, люди в телецентре не пострадали. Некоторое время телеканалы могут быть недоступны, в ближайшее время они перейдут на резервное вещание.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве "в целях пресечения информационных атак против России".
Что происходит в Украине 1 марта
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были отбиты. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава.
- В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, русские военные сдались, бросив технику, в которой закончилось горючее. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.
- В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу №3. Ранения получили 6 человек.
- Также в Харькове из-под завалов достают раненых и тела погибших после обстрела российскими войсками, который произошел утром.
- Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. В окрестностях города много техники РФ, захватчики устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.