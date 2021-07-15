Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами

Аваков был в кресле министра рекордные семь лет и сегодня эта эпопея закончилась – депутаты поддержали его заявление на выход

Арсен Аваков увольнение с должности министра внутренних дел воспринял патриотически и отреагировал всего лишь двумя словами – "Слава Украине!".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Слава Украине", – написал уже экс-глава МВД.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Читайте также в нашем материале, кто и почему попросил Авакова "на выход". Эксперты рассказали нам, что глава МВД подал в отставку по собственной инициативе лишь формально. Также его решение косвенно связывают со встречей Авакова с представителем Госдепа США в Киеве Джорджем Кентом.