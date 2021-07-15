Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами

Аваков був у кріслі міністра рекордні сім років і сьогодні ця епопея закінчилася – депутати підтримали його заяву на вихід

Арсен Аваков звільнення з посади міністра внутрішніх справ сприйняв патріотично і відреагував лише двома словами – "Слава Україні!".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Слава Україні", – написав уже ексглава МВС.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

Читайте також у нашому матеріалі, хто і чому попросив Авакова "на вихід". Експерти розповіли нам, що глава МВС подав у відставку за власною ініціативою лише формально. Також його рішення побічно пов'язують із зустріччю Авакова з представником Держдепу США у Києві Джорджем Кентом.