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Арсен Аваков уволен с должности главы МВД

15 июля 2021 10:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бессменный министр сам решил уйти в отставку, а депутаты поддержали его желание

Рада поддержала отставку Авакова

Рада поддержала отставку Авакова

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.

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Сам министр не явился на заседание парламента, и его заявление зачитал с парламентской трибуны народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов.

Отметим, что кандидатуру преемника Авакова еще не рассматривал даже Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Нового главу МВД могут назначить в пятницу, 16 июля.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

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В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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