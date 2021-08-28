Авдеевка попала под обстрел – открыто уголовное дело

Авдеевка пострадала от обстрела / Фото: Facebook

По факту обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки 28 августа открыто уголовное производство. Авдеевку обстреляли с неподконтрольной территории из минометов 120-го калибра и артиллерии 122-го калибра. Использование этих видов вооружения запрещено Минскими договоренностями.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС). В штабе уточнили, что никто из гражданских не пострадал, но был ранен боец ВСУ.

Также об обстреле уведомили СММ ОБСЕ.

"Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта", – считают в ООС.

Последствия обстрела Авдеевки/Штаб ООС / Фото: Facebook

Бои за Авдеевку

28 июля 2021 года исполнилось 7 лет со дня освобождения Авдеевки от оккупантов (28 июля 2014 года). Город был освобожден силами 93-й бригады ВСУ и добровольцами Правого сектора, но в самый ожесточенный бой попали бойцы 72-й бригады.

К 21 января 2015 года внимание пророссийских сил было приковано к Донецкому аэропорту, после уничтожения которого начались атаки на пригород Авдеевки.

Более тысячи дней продолжались ожесточенные бои в районе авдеевской промзоны. Бои за промзону достигли пика весной 2016 года, после чего украинская армия постепенно оттеснила пророссийские силы на юг до автотрассы.

Самое ожесточенное противостояние происходило с 29 января по 3 февраля 2017 года с участием 72-й ОМБр. Ее бойцам удалось оттеснить боевиков с позиций – тогда в бою погиб капитан Андрей Кызыло, которому посмертно присвоено звание Героя Украины.

После этих столкновений военнослужащие 72-й ОМБр и волонтеры создали памятный знак-инсталляцию в честь погибших защитников Авдеевки, который был открыт в сентябре 2017 года.

Напомним, из-за обстрела Авдеевки поезда № 136 Киев – Авдеевка и № 826 Днепр – Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

При этом поезд, который соединил Авдеевку и Днепр, запустили только 24 июля. Обычно состав ходит ежедневно, кроме среды. Время в пути составляет 4,5 часа.

Также сообщалось, что за минувшие сутки боевики семь раз нарушили перемирие на Донбассе и убили украинского бойца.