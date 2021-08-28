Авдіївка потрапила під обстріл – відкрито кримінальну справу

Авдіївка постраждала від обстрілу / Фото: Facebook

За фактом обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки 28 серпня відкрито кримінальне провадження. Авдіївку обстріляли з непідконтрольної території з мінометів 120-го калібру і артилерії 122-го калібру. Використання цих видів озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил (ООС). У штабі уточнили, що ніхто з цивільних не постраждав, але був поранений боєць ЗСУ.

Також про обстріл повідомили СММ ОБСЄ.

"Систематичні обстріли мирних населених пунктів з забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ в подальшому загостренні конфлікту", – вважають в ООС.

Наслідки обстрілу Авдіївки/Штаб ООС / Фото: Facebook

Бої за Авдіївку

28 липня 2021 року минуло 7 років з дня визволення Авдіївки від окупантів (28 липня 2014 року). Місто було звільнено силами 93-й бригади ЗСУ та добровольцями Правого сектору, але в найзапекліший бій потрапили бійці 72-ї бригади.

До 21 січня 2015 року увага проросійських сил була прикута до Донецького аеропорту, після знищення якого почалися атаки на передмістя Авдіївки.

Більше тисячі днів тривали запеклі бої в районі Авдіївської промзони. Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила проросійські сили на південь до автотраси.

Найзапекліше протистояння відбувалося з 29 січня по 3 лютого 2017 року з участю 72-й ОМБр. Її бійцям вдалося відтіснити бойовиків з позицій – тоді в бою загинув капітан Андрій Кизило, якому посмертно присвоєно звання Героя України.

Після цих зіткнень військовослужбовці 72-ї ОМБр і волонтери створили пам'ятний знак-інсталяцію на честь загиблих захисників Авдіївки, який був відкритий у вересні 2017 року.

Нагадаємо, через обстріл Авдіївки потяги № 136 Київ – Авдіївка і № 826 Дніпро – Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Рух приміських потягів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

При цьому потяг, який з'єднав Авдіївку і Дніпро, запустили тільки 24 липня. Зазвичай склад ходить щодня, крім середи. Час у дорозі становить 4,5 години.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики сім разів порушили перемир'я на Донбасі і убили українського бійця.