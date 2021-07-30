Август придет в Украину с жарой: какой будет погода на выходных

Наталия Диденко рассказала, где в ближайшие дни ждать дождей, а кому повезет с хорошей погодой

В ближайшие дни будет жарко и мокро. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

В ближайшие два дня в Украине будет все еще очень жарко. В субботу и воскресенье будут периодические дожди, в основном на западе и востоке. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 31 июля – 1 августа в большинстве областей будет преобладать сухая малооблачная погода. Разве что незначительные "укусы" атмосферных фронтов спровоцируют в субботу кратковременные дожди на западе и востоке Украины.

Вечером в воскресенье станет больше дождей в западной части Украины и местами на севере – туда доберется западный атмосферный фронт.

Все еще жара

Тем временем продолжит доминировать жара. В дневные часы на выходных ожидается 28-32 градуса, 1 августа на востоке и юге до +34.

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В Киеве в субботу и воскресенье жара, солнце и сухой воздух. Дождь возможен в столице вечером 1 августа.

В последние годы все больше "бунтует" погода против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары .

. Также в Украине участились потопы. Недавно страшный ливень затопил Черновцы – падали деревья и остановки, в городе из-за урагана также обвалилась часть жилого дома.

Июль на исходе, ему на смену идет последний месяц лета – август. День стал короче на час, но за окном по-прежнему светло почти две трети суток. Синоптики говорят: ждите жару, а вот с осадками сложится не очень. Сайт "Сегодня" узнал прогноз погоды на август.