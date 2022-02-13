Авиакомпании отменяют рейсы в Украину? Что на самом деле произошло с рейсом SkyUp из Португалии

Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины уже в момент, когда данный рейс начался / Фото: Коллаж: Сегодня
В Кишиневе приземлился самолет SkyUp, который должен был сесть в Киеве. Пассажиры на неопределенное время остаются там.
Об этом в комментарии "Сегодня" сказали в колл-центре Международного аэропорта Кишинева.
Нам подтвердили, что самолет Фуншал-Киев приземлился в Кишиневе и пассажиры на неопределенное время остаются там.
"Пассажиры находятся здесь, как будет дальше – такой информации нам пока не передавали", – сообщили нам в колл-центре.
При этом сотрудники аэропорта не подтвердили, но и не опровергли неофициальной информации о том, что приземление самолета произошло якобы из-за возможного скорого прекращения страхового покрытия воздушных суден в Украине и над Украиной.
"Повезут ли их автобусами в Украину – ждем об этом сведений", – сообщили нам в колл-центре аэропорта.
Что произошло?
Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины уже в момент, когда данный рейс начался.
Из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова)", – рассказали в SkyUp.
Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев.
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