Немецкая авиакомпания снова перенесла рейс из Киева из-за напряженной ситуации в Украине

Отлет самолета в нашу столицу был перенесен на несколько часов

Утренний рейс перенесли/Коллаж: "Сегодня"

Немецкая авиакомпания Lufthansa, ранее перенесшая свой рейс из Киева во Франкфурт на следующий день из-за нестабильной политической ситуации в Украине, снова отложила вылет своего самолета. На этот раз более чем на пять часов.

Об этом говорится на сайте международного аэропорта Борисполь.

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По состоянию на ночь 24 января на сайте аэропорта Борисполь указано, что рейс LH 1493 из Киева во Франкфурт перенесли с 6 часов утра 24 января в 11:15 того же дня. Скорее всего, это связано с повышенной опасностью в Украине из-за возможной полномасштабной агрессии Российской Федерации.

О задержке предыдущего рейса Lufthansa

Народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая заявила, что из-за политической ситуации в Украине экипаж Lufthansa не может оставаться на ночь Рейс был перенесен с 22:00 22 января в 06:00 23 января. Как отметила Войцицкая, это первые последствия повышенной опасности в Украине.

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