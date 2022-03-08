Авиаудар по Сумам: оккупанты убили более 20 человек, среди них дети

По Сумам нанесли авиаудар. / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате ночного авиаудара по Сумам погибли 19 взрослых и 2 детей. По этому факту начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, нарушая правила ведения войны, 7 марта 2022 около 22:35 совершили авиаудар по жилому сектору улицам Романская и улицы Спартака.
В результате бомбардировки полностью уничтожено одно здание, частично разрушено – 16.
Предварительно в ходе проведения осмотра по месту авиаудара по состоянию на 7 утра обнаружено 21 погибшего, среди которых 2 ребенка. Число пострадавших устанавливается.
Ситуация в Украине 8 марта
С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.
- В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.
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