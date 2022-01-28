Автомобили-фантомы не распознают все номера: кому удастся избежать штрафа

На дорогах Украины появились автомобили-фантомы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине с 25 января впервые на патрулирование выехали автомобили-фантомы. Эти полицейские машины могут фиксировать скорость нескольких авто одновременно. Но, как стало известно, они не могут распознавать некоторые номерные знаки.
Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
Как работают автомобили-фантомы?
Это автомобили, которые оснащены системами контроля скорости. Они могут измерять скорость при движении самого фантома, а также, когда фантом стоит в определенном месте.
Когда авто зафиксирует правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Дальше эту информацию проверяют в базах данных.
Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.
Они не могут распознавать некоторые номерные знаки?
По словам советника главы МВД, буквенные номера "САША", "МАША" прекрасно фиксируются и получают штрафы.
"Пока не решен вопрос относительно автомобилей дипломатов, номера военных авто, и ряд других спецавтомобилей. Самая большая проблема – это авто двойники и авто зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении", — подчеркнул Геращенко.
В настоящее время с целью скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто открыто не будут называть, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.
Аварии в Украине
В Украине в 2021 году произошло 5 019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.
За январь 2022 года уже зафиксировали 6 567 случаев нетрезвого управления транспортом.
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