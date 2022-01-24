Завтра на дорогах Украины появятся автомобили-фантомы: что это значит и что ждет водителей

Машина сможет фиксировать скорость нескольких авто одновременно. Система будет передавать информацию и нарушитель получит штраф за превышение скорости

Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 25 января, в Украине с 08:00 начнут патрулирование автомобили-фантомы. Это полицейские машины, которые не имеют опознавательных знаков и внешне выглядят как обычные автомобили. Это позволит им неприметно фиксировать нарушения ПДД.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Что это за автомобили

Это автомобили, которые оснащены системами контроля скорости. Они могут измерять скорость при движении самого фантома, а также, когда фантом стоит в определенном месте.

Когда авто зафиксирует правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Дальше эту информацию проверяют в базах данных.

Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.

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Патрульные автомобили-фантомы. Фото: Алексей Билошицкий.

Аварии в Украине

В Украине в 2021 году произошло 5 019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.

За январь 2022 года уже зафиксировали 6 567 случаев нетрезвого управления транспортом.

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