Завтра на дорогах України з'являться автомобілі-фантоми: що це означає і що чекає на водіїв

Машина зможе фіксувати швидкість кількох авто одночасно. Система передаватиме інформацію та порушник отримає штраф за перевищення швидкості

Майже всі порушення фіксуватимуться в автоматичному режимі / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 25 січня, в Україні з 08:00 розпочнуть патрулювання автомобілі-фантоми. Це поліцейські машини, які не мають розпізнавальних знаків та зовні виглядають як звичайні автомобілі. Це дозволить їм непомітно фіксувати порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Що це за автомобілі

Це автомобілі, які мають системи контролю швидкості. Вони можуть вимірювати швидкість під час руху самого фантома, а також, коли фантом стоїть у певному місці.

Коли авто зафіксує правопорушення, відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків порушника. Далі цю інформацію перевіряють у базах даних.

Майже всі порушення фіксуватимуться в автоматичному режимі.

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Патрульні автомобілі-фантоми. Фото: Олексій Білошицький.

Аварії в Україні

В Україні 2021 року сталося 5019 аварій за участю водіїв , які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння У цих ДТП загинуло 113 людей, 1072 особи отримали травми.

За січень 2022 року вже зафіксовано 6567 випадків нетверезого керування транспортом.

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