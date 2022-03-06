Байден и Зеленский созвонились: о чем говорили

Зеленский и Байден поговорили об агрессии РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. В Белом доме подвели итоги диалога.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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О чем говорили лидеры?

Байден подчеркнул продолжающиеся действия, предпринимаемые Соединенными Штатами Америки, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, чтобы увеличить издержки России за ее агрессию в Украине.

Он приветствовал принятое сегодня вечером решение Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России. Байден указал, что его администрация увеличивает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.

"Президент Байден вновь выразил обеспокоенность недавним нападением России на украинскую атомную электростанцию и высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии", — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной.

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Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов , дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет!

, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет! Украинские защитники разбили колонну оккупантов неподалеку от Ирпеня . Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

. Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве. В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

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