Зеленский провел переговоры с сенаторами США: потребовал закрыть небо над Украиной

Президент Владимир Зеленский попросил у американских сенаторов поспособствовать введению бесполетной зоны над Украиной.
Подробности онлайн-переговоров Зеленского с американскими политиками рассказали CNN два сенатора, участвовавших во встрече.
По информации издания, Зеленский попросил сенаторов посодействовать введению еще более жестких санкций против России, в частности в секторе энергетики, а также запретить платежные системы Mastercard и Visa на территории РФ.
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Президент Украины также призвал запретить импорт российской нефти в США. Зеленский попросил больше военной помощи, в частности, истребителей. Президент отметил, что страны НАТО могут передать истребители тех моделей, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.
Зеленский поблагодарил американских союзников за поставки оружия, но объяснил, что украинским военным нужно еще больше помощи.
В конце разговора несколько украинских сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали на украинском "Слава Украине!", что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".
Зеленский обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.