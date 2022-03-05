Зеленский провел переговоры с сенаторами США: потребовал закрыть небо над Украиной

Президент поблагодарил союзников за помощь, но отметил, что ее недостаточно

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Президент Владимир Зеленский попросил у американских сенаторов поспособствовать введению бесполетной зоны над Украиной.

Подробности онлайн-переговоров Зеленского с американскими политиками рассказали CNN два сенатора, участвовавших во встрече.

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По информации издания, Зеленский попросил сенаторов посодействовать введению еще более жестких санкций против России, в частности в секторе энергетики, а также запретить платежные системы Mastercard и Visa на территории РФ.

Президент Украины также призвал запретить импорт российской нефти в США. Зеленский попросил больше военной помощи, в частности, истребителей. Президент отметил, что страны НАТО могут передать истребители тех моделей, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.

Зеленский поблагодарил американских союзников за поставки оружия, но объяснил, что украинским военным нужно еще больше помощи.

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В конце разговора несколько украинских сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали на украинском "Слава Украине!", что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".

Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.