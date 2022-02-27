Бельгия вооружит Украину автоматическими винтовками

От Бельгии ждем современного вооружения / Коллаж "Сегодня

Прогрессивный мир продолжает вооружать Украину, чтобы она могла дальше вести эффективную борьбу с российским агрессором, вторгшимся на нашу территорию 24 февраля. Стало известно, что Бельгия поставит Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает "Интерфакс".

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Обещание

По словам Александра де Кроо, Бельгия поставит Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств.

"Украина имеет право защищаться от российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3000 автоматических винтовок и 200 противотанковых средств", – написал де Кроо в Twitter в субботу.

Западная помощь