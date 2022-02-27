Бельгия вооружит Украину автоматическими винтовками

От Бельгии ждем современного вооружения / Коллаж "Сегодня
Прогрессивный мир продолжает вооружать Украину, чтобы она могла дальше вести эффективную борьбу с российским агрессором, вторгшимся на нашу территорию 24 февраля. Стало известно, что Бельгия поставит Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает "Интерфакс".
Обещание
По словам Александра де Кроо, Бельгия поставит Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств.
"Украина имеет право защищаться от российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3000 автоматических винтовок и 200 противотанковых средств", – написал де Кроо в Twitter в субботу.
Западная помощь
- Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что НАТО готово предоставить Украине системы противовоздушной обороны и большое количество вооружений.
- Едет к нам из Эстонии дополнительная партия Javelin и амуниция.
- Военно-техническую и гуманитарную помощь оказывает Украине и Швеция.
- Ну а власти Германии в разгар войны решили прислать нам 5000 шлемов для украинских военных.